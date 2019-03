Ex-Innenminister Günther Platter sagt im BVT-U-Ausschuss aus

Am Mittwoch lädt der BVT-Untersuchungsausschuss den früheren ÖVP-Innenminister und heutigen Tiroler Landeshauptmann Günther Platter vor. Platter soll erklären, inwieweit die Ermittlungen im umstrittenen Tierschützer-Verfahren auf seine Initiative zurückgingen. Zweite Auskunftsperson ist die Leiterin des Extremismusreferats im BVT, Sibylle G., die im U-Ausschuss bereits zwei Mal zu anderen Themen befragt wurde. Diesmal ist sie in ihrer Rolle als Ermittlerin in der Tierschützercausa geladen.

Als dritte Auskunftsperson ist ein weiterer Ermittler im Tierschützerverfahren geladen. Fritz B. diente der Soko Bekleidung als IT-Experte.

Der STANDARD tickert live ab 9 Uhr. (red, 19.3.2019)