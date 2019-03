Instagram und Co: Verblöden Social Media unsere Kinder?

Es ist ein Leben im digitalen Zeitstress – und zwar von der ersten Minute an. Zwei Drittel der Elf- bis 17-Jährigen in Österreich schauen bereits spätestens fünf Minuten nach dem Aufwachen das erste Mal auf ihr Handy. Rund 60 Prozent erwarten, dass sie auf Nachrichten auf Whatsapp, Snapchat und Co sofort oder maximal ein paar Minuten später eine Antwort erhalten, wie eine Studie in Österreich vor kurzem ergeben hat. Im Schnitt verbringen Kinder und Jugendliche zehn Stunden am Tag mit Handy, Tablet und Co, Tendenz steigend.

In vielen Familien lernen Kinder von klein auf, dass es kein Leben ohne Smartphone gibt: Sind die Eltern im Stress, zack, bekommen die Kleinen einfach das Handy in die Hand gedrückt, um sich selbst die Zeit zu vertreiben.

Aber wohin führt das: Verblöden Social Media unsere Kinder? Darüber wollen wir am Mittwochabend ab 19 Uhr in einer spannenden Runde diskutieren: Im STANDARD-Studio zu Gast ist Sophie Stejskal, eine der erfolgreichsten Youtuberinnen in Österreich.

Stejskal veröffentlicht gemeinsam mit Joanna Zhou regelmäßig auf mehreren Youtube-Kanälen Videos zum Thema "Cute Life Hacks". Insgesamt 2,6 Millionen Abonnenten haben die beiden inzwischen. Die Cute Life Hacks richten sich an Kinder und Jugendliche, mal wird mit Slime experimentiert, mal ein Hundepfotenreiniger getestet, vor allem wird aber gebastelt.

Die Kinder werden "überflutet"

Mit ihr im Studio ist die Vorsitzende des Österreichischen Verbandes der Elternvereine, Evelyn Kometter. Die Kärntnerin warnt: "Unsere Kinder werden überflutet mit Social-Media-Angeboten." Das sei nicht nur schlecht für das Wohlbefinden der jungen Menschen, es schade auch ihrer Gesundheit, so die vierfache Mutter. Die exzessive Smartphonenutzung führe zu motorischen Defiziten.

Diskutiert wird am Mittwoch live ab 19 Uhr. Wie immer können Sie mitbestimmen, wie unsere Sendung abläuft: Stellen Sie hier Ihre Fragen und sagen Sie uns, wie Sie über das Thema denken. Helfen Handyverbote oder sind sie kontraproduktiv? Sind wir Eltern eigentlich Schuld an der ganzen Misere? Auf vielen Spielplätzen sind es ja eigentlich die Eltern, die ständig am Smartphone wischen.

Wir bringen Ihre Fragen und Ansichten live ins Gespräch ein, am Mittwoch ab 19 Uhr. Moderation: András Szigetvari. (red, 19.3.2019)