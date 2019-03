Indian-Wells-Finale: Thiem vs. Federer, 23.30 Uhr

Es ist eines der bisher wichtigsten Matches in der Karriere von Dominic Thiem. Der Niederösterreicher trifft am späten Sonntagabend MEZ (2. Match nach 21.00 Uhr/live Sky und ServusTV) in seinem insgesamt dritten Endspiel auf Masters-1000-Level auf Roger Federer. Mit seinem ersten 1000er-Titel würde Thiem auch das Dutzend an Turniersiegen perfekt machen.

1.000 Punkte und ein Siegerscheck in Höhe von 1,354 Mio. Dollar (1,20 Mio. Euro) ist der Titel in der kalifornischen Wüste wert. Doch schon rein sportlich wäre gerade für Thiem nach sehr durchwachsenem Saisonbeginn der Triumph ein Meilenstein und auch eine Genugtuung. Allein der Finaleinzug ist für den 25-Jährigen, der ab Montag zumindest ATP-Fünfter, im Falle des Titels sogar -Vierter ist, Gold wert. In der zweithöchsten Turnierkategorie nach den Majors, bei denen er 2018 mit den French Open ein Endspiel zu Buche stehen hat, hat Thiem bisher noch kein Turnier gewonnen.

Federer hatte wegen der Verletzung von Rafael Nadal einen spielfreien Samstag und zog kampflos ins Finale ein. Der 37-jährige Tennis-Superstar hat allein bei Major-Turnieren 20 Titel errungen und hält insgesamt bei 100 Turniersiegen. Im Head-to-Head zwischen Federer und Thiem steht es 2:2.

