Fridays for Future: Schülerdemos weltweit für den Klimaschutz – jetzt live

Weltweit werden am Freitag Schüler gegen die Klimapolitik ihrer Regierungen protestieren. In Österreich werden die meisten Schüler am Wiener Heldenplatz erwartet, hier soll ein Protestzug bei mehreren Ministerien vorbei zum Verkehrsministerium gehen.

Die Schüler werden sich zwischen 10 und 11 Uhr an fünf Treffpunkten in der Stadt sammeln und anschließend zum Heldenplatz marschieren: bei der Stiftskirche auf der Mariahilfer Straße, in Wien Mitte, auf dem Hamerlingplatz, bei der Karlskirche auf dem Karlsplatz und bei der Uni Wien am Schottentor. Um 12 Uhr starten die Kundgebungen auf dem Heldenplatz. Die Demo zieht von dort um den Ring, vorbei an diversen Ministerien, bis sie um 16 Uhr beim Verkehrsressort endet.

Steiermark

In der Steiermark ruft die Kommunistische Jugend Graz alle Schüler, das Lehrpersonal und Studierende auf, sich um 10 Uhr auf dem Südtiroler Platz zu treffen. Danach führt ein Demozug über den Tummelplatz zum Freiheitsplatz, wo die Abschlusskundgebung stattfinden wird.

Am Abend wird auch noch zu einem "Lichtermeer fürs Klima" geladen. Dieses findet ab 18.30 Uhr auf dem Tummelplatz statt. Eine Aktion gibt es auch in Fürstenfeld.

Oberösterreich: 500 bis 1.000 Schüler erwartet

In Oberösterreich streiken und marschieren am Freitag Schüler um 11.00 Uhr auf dem Linzer Hauptplatz los. Der Demozug führt über die Innenstadt bis zum Landhaus. Laut Polizei ist die Veranstaltung für 500 bis 1.000 Schüler angemeldet. Seitens der Exekutive gab es bereits im Vorfeld Lob für die Veranstalter: Sie würden sich äußerst korrekt an alle Bestimmungen zur Anmeldung halten.

Salzburg: zwei Routen angemeldet

In Salzburg haben zwei Schwestern aus Radstadt bereits Anfang Februar in der Landeshauptstadt erstmals eine "Fridays for Future"-Demonstration organisiert. Rund 150 Schüler folgten damals dem Aufruf zum Streik. Am Freitag sollen die Schüler- und Studentenproteste nun den bisherigen Rahmen deutlich sprengen. Zwei Demonstrationszüge, einer vom Hauptbahnhof, der andere vom Unipark Nonntal, werden sich um 11.55 Uhr ("fünf vor zwölf") gleichzeitig Richtung Residenzplatz aufmachen. Dort findet ab 13 Uhr eine große Kundgebung statt. Die Initiatorinnen rechnen mit 800 bis 1.000 Teilnehmern.

Vorarlberg: Früher Start

In der Vorarlberger Landeshauptstadt Bregenz führt die Demonstration ab 9 Uhr vom Vorplatz der Vorarlberger Landes-Versicherung zum Landhaus, wo um 10 Uhr Kundgebungen auf dem Programm stehen, wie Alexandra Seybal von der Aktion kritischer Schüler auf APA-Anfrage erklärte. Dort wird um fünf Minuten vor zwölf Uhr auch die Schlusskundgebung stattfinden.

Tirol: kleine Route

In Innsbruck treffen sich die Schüler um 10 Uhr an der Annasäule – nach einer Rede startet der Demozug. Einen Halt gibt es auf dem Landhausplatz, bevor der Protest zur Annasäule zurückkehrt – an den üblichen Streikplatz. Bis etwa 14 Uhr wird demonstriert.

Kärnten: Klagenfurt und Villach mit kleinen Demos

In Kärnten sind am Freitag gleich zwei Demonstrationen geplant: in Klagenfurt und in Villach. Die in der Landeshauptstadt angemeldete soll rund 200 Teilnehmer stark werden. Die Schüler treffen sich um 12 Uhr auf dem Alten Platz, um 15 Uhr soll die Kundgebung auf dem Neuen Platz zu Ende gehen. Auch in Villach wurde eine Demonstration mit rund 100 Teilnehmern angemeldet – sie soll ebenfalls um 12 Uhr beginnen. Laut der Internetseite fridaysforfuture.org treffen sich die Teilnehmer vor dem Rathaus. (red, 15.3.2019)

Mehr zum Thema: