Demo statt Schulbank: Wie viel soziales Engagement darf in der Schule sein?

Die Klimaaktivistin Greta Thunberg hat eine Protestwelle ausgelöst. Anstatt in die Schule zu gehen, protestiert die inzwischen 16-jährige Schülerin seit Monaten einmal in der Woche, jeden Freitag, vor dem schwedischen Parlament und fordert, mehr für den Klimaschutz zu tun. In dutzenden Ländern taten es ihr Schüler gleich, die Bewegung hat auch Österreich erreicht. Am Freitag ruft eine Plattform unter anderem in Wien, Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg, aber auch in Fürstenfeld und Villach zu Klimaprotesten auf.

Mit ihr streitet der Chef der Jungen ÖVP in Niederösterreich, Bernhard Heinreichsberger, der zugleich im Landtag sitzt. In einer eigenen Aussendung hielt er fest: "Schuleschwänzen geht auch nicht für den Klimaschutz." Schüler hätten kein Streikrecht, wer fernbleibt, fehlt unentschuldigt, sagt Heinreichsberger.

Rogenhofer dagegen sagt, es sei ein Fehler, die Debatte auf Schwänzen zu reduzieren. Der Planet sei durch den Klimawandel in akuter Gefahr, es gebe einfach gar keine Alternative mehr, als zu handeln.

Bildungsminister gegen Demos zur Schulzeit

Die Schuldirektionen haben bereits klargemacht, dass alle Pflichtschüler, die am Freitag zur Demo gehen werden unentschuldigt dem Unterricht fern bleiben. Und auch Unterrichtsminister Heinz Faßmann stellte klar, dass er Demos in der Schulzeit ablehnt. "Ich finde es gut, wenn sich Schüler für wesentliche Fragen unserer Zeit interessieren und engagieren. Wir haben auf der anderen Seite aber die Schulpflicht. Dahingehend würde ich sagen: Engagement ja, aber vielleicht nach der Schule", sagte der Minister.

Aber liegt er richtig – oder hätte nicht gerade die Schule die Pflicht, junge Menschen zu sozialem Engagement zu motivieren? Wie denkt ÖVP-Politiker Heinreichsberger darüber? Warum ist der Protest gerade am Vormittag angesetzt?