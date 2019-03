Tusk kann sich "deutliche Verlängerung" der britischen EU-Mitgliedschaft vorstellen

Heute um 18 Uhr MEZ schreiten die britischen Abgeordneten im House of Commons zum dritten Mal in dieser Woche zu einer Abstimmung, nämlich über die Frage, ob die Regierung die EU um Aufschub für den Austritt bitten soll.

Die ersten beiden Entscheidungen, nämlich jene über den Austrittsvertrag von Premierministerin Theresa May am Dienstag und die über Für und Wider eines ungeordneten Brexits am Mittwoch, verliefen höchst turbulent. Für heute rechnen die Auguren mit einem klareren Ergebnis – für eine Verschiebung nämlich.

Die EU ihrerseits hat signalisiert, dass sie einem "längeren Aufschub" durchaus nicht abgeneigt sei. Zu dem Zweck jedenfalls, dass die Briten bis dahin "Konsens" über den Brexit-Prozess erzielten.

DER STANDARD hält Sie ab 13 Uhr in Form dieses Livetickers über die Abstimmung im britischen Unterhaus auf dem Laufenden. (red, 14.3.2019)