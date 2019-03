Weltcupfinale live: Damen- und Herren-Super-G, Do., ab 10.30 Uhr

Österreichs ist in beiden Super-Gs am Donnerstag (Damen ab 10.30 Uhr / Herren ab 12 Uhr) beim Weltcupfinale in Soldeu/Andorra noch im Kugelkampf vertreten. Vincent Kriechmayr fehlen 44 Zähler auf den Südtiroler Dominik Paris, Nicole Schmidhofer 47 auf die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin. Die letzte ÖSV-Kugel bei den Herren fuhr 2008 Hannes Reichelt ein, bei den Damen Renate Götschl 2007.

Aleksander Aamodt Kilde (267) und Kjetil Jansrud (266) greifen aus Lauerpositionen an, wollen diese Kugel zum achten Mal in Folge nach Norwegen holen. Paris führt mit 330 Zählern, Kriechmayr hält bei 286, Matthias Mayer bei 255 und der Schweizer Mauro Caviezel bei 244.

Bei den Damen geht Super-G-Weltmeisterin Shiffrin mit 300 Punkten als Führende in das letzte Rennen. Alle drei Rennen, die sie im Weltcup bestritt, konnte sie für sich entscheiden. Shiffrin wird von Tina Weirather (LIE/268) und Schmidhofer (253) herausgefordert.