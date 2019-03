Europa League: Salzburg vs. Napoli, 18.55 Uhr

"Es ist Fußball, da ist schon viel passiert", erklärte Salzburg-Trainer Marco Rose vor dem Rückspiel in der Europa League gegen den SSC Napoli. Den Ausfällen dreier Stammspieler und einer denkbar schwierigen Ausgangslage zum Trotz will der Serienmeister am Donnerstag (18.55 Uhr, live Puls 4 und Dazn) das Wunder schaffen. Gegen Italiens Tabellenzweiten Napoli gilt es, in der Red-Bull-Arena das 0:3 aus dem Hinspiel wett- und den Aufstieg ins Viertelfinale perfekt zu machen.

"Es wird mehr Überzeugung, mehr Klarheit und mehr Sauberkeit mit dem Ball brauchen. Wir haben die Tore in Neapel zu einfach bekommen, das müssen wir verhindern", sagte Rose, dessen Team am Sonntag mit dem 0:0 gegen Sturm Graz kein Ausrufezeichen setzen konnte. "Wir dürfen kein Gegentor kriegen, denn fünf Tore gegen Neapel, das wird sehr, sehr schwer."

Salzburg peilt das Wunder gegen Napoli an