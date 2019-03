Europa League: Salzburg vs. Napoli, Do. 18.55 Uhr

"Es ist Fußball, da ist schon viel passiert", erklärte Salzburg-Trainer Marco Rose vor dem Rückspiel in der Europa League gegen den SSC Napoli. Den Ausfällen dreier Stammspieler und einer denkbar schwierigen Ausgangslage zum Trotz will der Fußball-Serienmeister Salzburg am Donnerstag (18.55 Uhr/live Plus 4 und DAZN) das Wunder schaffen. Gegen Italiens Tabellenzweiten Napoli gilt es, in der heimischen Red-Bull-Arena das 0:3 aus dem Hinspiel wett- und den Aufstieg ins Viertelfinale perfekt zu machen.

Vorschau:

Salzburg peilt das Wunder gegen Napoli an