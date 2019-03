Brexit-Debatte live: Britisches Parlament stimmt über "No Deal" ab

Das Chaos geht weiter. Nach der erneuten Ablehnung des EU-Ausstiegsvertrags im britischen Parlament soll heute darüber debattiert und abgestimmt werden, ob Großbritannien die EU ohne Deal verlassen soll.

Konkret geht es darum, ob das Unterhaus sich für einen Austritt ohne Deal ausspricht. Tut es das, bleibt alles beim Status quo, also einer Willensbekundung zum Austritt ohne Deal – während gleichzeitig die Uhr bis zu einem No-Deal-Brexit am 29. März weitertickt. Weil das nicht alle Abgeordneten so beschließen wollen, gibt es mehrere Abänderungsanträge, die – sofern Speaker John Bercow über sie abstimmen lässt – den Inhalt des Gesetzes deutlich verändern könnten. Die Debatte im Unterhaus beginnt um etwa 16.30 Uhr MEZ, die Abstimmungen sind ab 20 Uhr geplant.

Im Fall einer Ablehnung des No-Deal-Brexits wird am Donnerstag über einen Antrag auf Verschiebung des für 29. März vorgesehenen Ausstiegs aus der EU abgestimmt. Das müsste aber auch noch die Union selbst absegnen.

Notfallmaßnahmen in Vorbereitung

Die britische Regierung hat jedenfalls bereits heute Maßnahmen für den Fall eines ungeregelten Brexits vorgelegt. Demnach sollen Importzölle für zahlreiche Waren gestrichen sowie eine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland vermieden werden. Die Maßnahmen sollen bis zu einer endgültigen Regelung befristet sein.

Zugleich sehen die nun vorgelegten Pläne vor, an der Grenze zwischen der britischen Provinz Nordirland und dem EU-Staat Irland keine neuen Kontrollen einzuführen. Auch Warenlieferungen sollen an dieser Grenze nicht überprüft werden. Diese Maßnahmen sollen allerdings nur so lange gelten, bis sich Großbritannien mit der EU-Kommission und der irischen Regierung auf eine dauerhafte Regelung zur Vermeidung einer "harten Grenze" verständigt hat.

Der STANDARD berichtet auch heute wieder live über die Debatten und Abstimmungen. (red, 13.3.2019)

