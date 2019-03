Weltcupfinale live: Herren und Damen-Abfahrt in Soldeu, Mi., ab 10.30 Uhr

Beat Feuz will sich die zweite Abfahrtskugel seiner Karriere nicht mehr nehmen lassen. Der Schweizer hat vor dem Showdown am Mittwoch in Soldeu 80 Zähler Vorsprung auf Dominik Paris. "Es ist ziemlich einfach, würde ich sagen", erklärte Feuz. "Man muss angreifen. Taktieren ist auf dieser Strecke sehr schwierig." Vincent Kriechmayr peilt Platz drei in der Disziplinwertung an.

Bei den Damen beginnt die letzte Weltcup-Veranstaltung mit einer Kugelvergabe an Österreich. Gekürt wird die Nachfolgerin von Renate Götschl, die 2007 zum bisher letzten Mal ein Abfahrtskristall ins ÖSV-Damenlager geholt hatte. Nicole Schmidhofer geht mit 90 Punkten Vorsprung auf Teamkollegin Ramona Siebenhofer in das letzte Rennen.