BVT-Ausschuss live: Chefermittler im Tierschützerprozess werden befragt

Am Mittwoch geht es im BVT-U-Ausschuss in den Kern der Anti-Tierschützer-Ermittlungen: Zu Gast im Ausschuss sind die leitenden Ermittler der Anti-Mafia-Ermittlungen gegen die Aktivisten. In der polizeilichen Sonderkommission mit dem Namen "Soko Bekleidung" waren ab 2007 zahlreiche Beamte von Verfassungsschutz und Kriminalpolizei tätig und setzten umfangreiche Überwachungswerkzeuge gegen weite Teile der Tierschützer-Szene ein. Drei leitende Ermittler werden am Mittwoch ab 9 Uhr befragt. Der STANDARD berichtet live. (red, 13.3.2019)