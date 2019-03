Abstimmung heute Abend: Generalstaatsanwalt dämpft Mays Hoffnung auf "Aye" der Brexiteers

Noch im Jänner hatten die Abgeordneten den mit der EU ausgehandelten Austrittsvertrag mit großer Mehrheit abgelehnt. Nun will Premierministerin Theresa May erneut darüber abstimmen lassen. In der Nacht auf Dienstag einigten sich May und Kommissionspräsident Jean Claude Juncker in letzter Minute auf Abänderungen des Vertrages.

Die Debatte läuft heute, Dienstag, ab 12.45 Uhr (Ortszeit, 13.45 Uhr MEZ) mit einer Rede der Premierministerin. Die Abstimmungen werden ab 20 Uhr (MEZ) erwartet.

Wird das Brexit-Abkommen am Dienstag erneut abgelehnt, stimmen die Abgeordneten am Mittwoch darüber ab, ob Großbritannien am 29. März ohne Vertrag aus der EU austreten soll. Einen solchen Chaos-Brexit wollen die EU und Mays Regierung auf jeden Fall vermeiden. Wird am Mittwoch auch ein No-Deal-Brexit abgelehnt, entscheiden die Abgeordneten am Donnerstag darüber, die EU um eine "kurze und begrenzte" Verschiebung des Austrittsdatums zu bitten. May hat einen Aufschub um bis zu drei Monate vorgeschlagen, der vor der ersten Sitzung des neu gewählten EU-Parlaments Anfang Juli enden soll. Dadurch könnte mehr Zeit für Gespräche mit Brüssel gewonnen werden.

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass nur etwas mehr als zwei Wochen vor dem Austrittsdatum, dem 29. März, noch vieles unklar ist. Auch was die Folgen eines No-Deal-Brexits für Europa und die Briten betrifft. (red)