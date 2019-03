Buwog-Prozess: Ex-Kabinettschef Traumüller erneut im Zeugenstand

Am Donnerstag geht es im Buwog-Prozess weiter. Nach den belastenden Aussagen von Michael Ramprecht am Mittwoch ist erneut Heinrich Traumüller an der Reihe. Der Projektleiter der Bundeswohnungsprivatisierung und frühere Sektionschef im Finanzministerium hatte erklärt, die wichtige Entscheidung für eine zweite Bieterrunde beim Verkauf der Bundeswohnungen sei vom damaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser auf Beraterempfehlung getroffen worden.

Traumüller habe habe während der ganzen Privatisierung keinerlei Manipulationen und keine Tatpläne oder ungesetzliches Vorgehen wahrgenommen, betonte er am Dienstag – "das ist mir wichtig". Die Staatsanwaltschaft wirft Grasser und seinen mitangeklagten Vertrauten vor, einen Tatplan gefasst zu haben um sich bei Privatisierungen zu bereichern.

Bei der Einvernahme Traumüllers taten sich für Richterin Marion Hohenecker einige Ungereimtheiten in den Zeugenaussagen auf, etwa zu Zeitabläufen im Entscheidungsprozess für den Verkauf der Bundeswohnungen an ein Österreich-Konsortium rund um die Immofinanz und die RLB OÖ. Nora Laufer und Renate Graber berichten live. (red, 7.3.2018)