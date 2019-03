Live: SSC Napoli vs. FC Salzburg, Do., 21 Uhr

Das Abenteuer Europa League geht für den FC Salzburg am Donnerstag (21.00 Uhr/live Puls 4 und DAZN) weiter, wenn die Bullen im Achtelfinal-Hinspiel im Stadio San Paolo auf den SSC Napoli und damit den bisher wahrscheinlich größten Brocken im internationalen Geschäft treffen. Die Elf von Trainer-Routinier Carlo Ancelotti ist aktuell Tabellenzweiter in der Serie A, hat zwar am Wochenende das Duell mit Leader Juventus 1:2 verloren und damit die Generalprobe vergeigt, ist aber natürlich zu favorisieren.

Der italienische Vizemeister von 2013, 2016 und 2018 hatte im 1/16-Finale den FC Zürich gesamt mit 5:1 eliminiert, könnte mit einem Erfolg gegen Österreichs Meister den vierten Einzug unter die besten acht eines Europacupbewerbs schaffen. 1989 gewann Napoli mit Diego Maradona den UEFA-Cup, 2015 (EL) und 1977 (Cup der Cupsieger) stießen sie bis ins Halbfinale vor.

Die Salzburger haben am Wochenende mit dem 3:0 gegen den WAC Selbstvertrauen getankt und die 0:2-Niederlage gegen Rapid wohl endgültig verdaut. Mit einem Coup gegen Napoli könnten sie nach 2018 zum zweiten Mal ins Viertelfinale der Europa League einziehen.