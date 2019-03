Freiheit oder Ausbeutung: Was taugen Jobs bei Uber, Foodora, Clickworker und Co?

In Österreich, dem Land der Kollektivverträge, ist es eine der wenigen noch verbliebenen Lücken: Fahrradzusteller und Fahrradkurriere haben bis heute keinen Tarifvertrag. Und das bringt Einschränkungen: Ein 13. und 14. Monatseinkommen ist in Österreich nur in den Kollektivverträgen fixiert.

Dabei wächst die Branche der Fahrradboten in Österreich nicht zuletzt dank aufstrebender digitaler Unternehmern wie Mjam und Foodora. Immer mehr pinke und grüne Radler sind in den Städten unterwegs. Doch diese Erfolgsstory war immer wieder begleitet von Kritik an angeblichen schlechten Arbeitsbedingungen, ganz so wie bei Uber. Was taugen also die neuen Jobs bei den digitalen Plattformen: Bringen sie mehr Freiheit oder nur Ausbeutung?

Darüber diskutieren ab 12 Uhr im Livestream direkt aus dem STANDARD-Studio Artur Schreiber, Geschäftsführer von Delivery Hero Austria, zu dem die Essenszusteller Mjam und Foodora gehören, und die Gewerkschafterin und Buchautorin Veronika Bohrn Mena.

Bestimmen Sie mit, worüber diskutiert wird

Unbestritten ist, dass die neuen digitalen Unternehmen wegen ihrer schnell und einfach verfügbaren Dienstleistungen nicht nur Millionen von Kunden anziehen, sondern auch für Arbeitnehmer interessant sind. Für Uber zu fahren oder Mjam zu radeln ist ein schneller Weg, um an einen Job zu kommen. Aber wie sind die Beschäftigungsverhältnisse heute ausgestaltet, was hat sich verändert: Darüber wollen wir diskutieren.

Auch für Gewerkschaften ergeben sich heute ganz neue Herausforderungen: Wozu brauchen Clickworker, die selbstständig und dezentral arbeiten, überhaupt noch eine Gewerkschaft?

Wie immer bei den Live-Gesprächen bestimmen Sie mit, worüber geredet wird. Posten Sie hier jetzt schon Ihre Fragen und live während der Diskussion – wir werden sie unseren beiden Gästen stellen. Moderation: András Szigetvari. (red, 6.3.2019)