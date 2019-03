Buwog-Prozess: Belastungszeuge hat seinen Auftritt

Wien – Der heutige 81. Verhandlungstag zur Privatisierung der Bundeswohnungsgesellschaften wird mit Spannung erwartet. Laut Prozessfahrplan soll der frühere Kabinettsmitarbeiter Grassers, Michael R., als Zeuge befragt werden. Er hat Grasser in seinen Vernehmungen angeblich schwer belastet.

In einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin "Profil" im Oktober 2009 hatte R. von einem "abgekarteten Spiel" bei der Buwog-Privatisierung gesprochen – was ihm eine Klage Grassers wegen des Vorwurfs der üblen Nachrede eintragen sollte. Die Verteidiger des früheren Finanzministers führen die belastenden Aussagen R.s darauf zurück, dass sich der quasi dafür revanchieren haben wolle, dass Grasser seinen Geschäftsführervertrag in einer staatlichen Gesellschaft nicht verlängert habe.

Grasser traf Zweitrunden-Entscheidung

Am gestrigen 80. Verhandlungstag hat Grassers Exkabinettschef Heinrich Traumüller ausgesagt. Er musste seine vielen, vielen handschriftlichen Notizen erklären und sagte im Kern aus, dass Grasser selbst es gewesen sei, der die zweite Bieterrunde verfügt habe. Er habe sich dabei auf die Empfehlungen von Experten verlassen. In der zweiten Runde hat dann bekanntermaßen das Österreich-Konsortium die CA Immo mit einem Angebot von 961 Millionen Euro überholt – mit dem Vorsprung von einer Million Euro.



Traumüller schilderte ein Treffen am 7. Juni 2004, im Gelben Salon des Ministeriums. Dort sei ein Dutzend Leute anwesend gewesen: Neben Grasser und seinem damaligen Staatssekretär Alfred Finz (ÖVP) auch Experten von Lehman Brothers, die als Investmentbank das Verfahren begleitete, Vertreter der Anwaltskanzlei Freshfields, der Vorsitzende der Auswahlkommission, Rainer Wieltsch von der ÖIAG, sowie der FPÖ-Abgeordnete Detlev Neudeck. Dieser sei Wohnbausprecher der FPÖ im Parlament und daher ein wichtiger Mandatar gewesen, begründete er die Anwesenheit des FPÖ-Politikers.

Am Ende sei die Empfehlung von Lehman gewesen, eine zweite Runde zu machen, denn "da ist noch was drinnen", sagte Traumüller. Renate Graber und Nora Laufer berichten live. (red, 6.3.2019)