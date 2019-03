Buwog-Prozess: Belastungszeugen kommen zu Wort

Die nächsten Tage im Buwog-Prozess rund um Exfinanzminister Karl-Heinz Grasser könnten spannend werden. Die Richterin setzt die Zeugeneinvernahmen fort – zu Wort kommen präsumtive Belastungszeugen.

Der gesamte Dienstag etwa ist für Heinrich Traumüller reserviert, der von 2000 bis 2002 Kabinettschef Grassers und danach als Bereichsleiter fürs Personal im Finanzministerium zuständig war. Er saß auch in der Buwog-Vergabekommission. Für Aufsehen sorgte Traumüller mit seiner Aussage im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Thema Buwog-Privatisierung im Jahr 2012. Da erklärte der Beamte zum Beispiel, Grasser habe eine zweite Bieterrunde angeordnet, nachdem in der ersten Runde die CA Immo vor dem Österreich-Konsortium gelandet war.

Einen Hauch mehr geboten

In der zweiten und letzten Runde machte ja dann das Konsortium das Rennen, weil es mit 961 Millionen Euro um einen Hauch mehr bot. Vor den Parlamentariern erklärte Traumüller auch, er habe dem Minister mitgeteilt, die CA Immo könne maximal 960 Mio. Euro bieten. Grasser sagt aus, er habe nie direkt ins Bieterverfahren eingegriffen. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Nach seiner Aussage 2012 erlitt Traumüller einen Nervenzusammenbruch. "Es ging mir nicht so schlecht, wie die Medien es berichteten", relativierte er das aber vor Prozessbeginn, Ende 2017, im Gespräch mit dem STANDARD. Auch gegen ihn selbst war ermittelt worden, die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren 2016 eingestellt. Was der Beamte, der 2004 bis 2008 im Vorstand der Finanzmarktaufsicht saß, so kommentierte: "Am Ende ist es für mich sehr gut ausgegangen. Warum soll es für andere nicht gut ausgehen?"

Privatisierung richtig

Die Entscheidung, die Buwog zu privatisieren, halte er nach wie vor für richtig. Und: Er sehe sich nicht als Be- oder Entlastungszeuge, sondern als "neutraler Zeuge. Ich berichte über Fakten und über sonst gar nichts." Indirekt war Traumüller schon öfter Thema im Prozess, hat er doch stets penibel notiert, was im Finanzministerium vor der Buwog-Privatisierung so geschah.

Am Mittwoch wird dann Grassers Exmitarbeiter Michael R. zu Wort kommen, der Grasser schwer belastet hat. Der Exminister sagt sinngemäß, R. habe das aus Rache getan, weil er, Grasser, dessen Vertrag als Chef der Bundesbeschaffungsagentur nicht mehr verlängert habe. Die beiden sind einander in etlichen Zivilverfahren als Kläger und Beklagter gegenübergestanden. (red, 4.3.2019)