Champions League live: Real Madrid vs. Ajax Amsterdam, Dortmund vs. Tottenham, Di., 21 Uhr

Nach dem Ende aller Meisterschaftsträume und zwei Clasico-Pleiten binnen vier Tagen steht der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid in der Champions League unter enormem Druck. Im Achtelfinal-Rückspiel gegen Ajax Amsterdam am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) droht den Königlichen im Falle eines Ausscheidens ein echtes Fiasko. Immerhin bringen die formschwachen Madrilenen einen 2:1-Vorsprung aus dem Hinspiel mit.

Von einer derartigen Ausgangssituation kann Dortmund nur träumen. Die Borussia hat das Hinspiel gegen Tottenham im Wembley 0:3 verloren, versucht den Rückstand am Dienstagabend (21.00 Uhr/Sky) noch zu drehen. Faktisch spricht wenig dafür, dass dem aus dem Tritt geratenen BVB das sportliche Wunder gelingt. In der Bundesliga ist der Vorsprung des Tabellenführers geschmolzen, die Bayern haben an Punkten gleichgezogen. Im DFB-Pokal war gegen Werder Bremen Endstation – und nun droht das frühe Aus in der ersten K.o.-Runde der Königsklasse.