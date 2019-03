Livediskussion zum Karfreitag: Mehr Feiertage oder sollten wir mehr arbeiten?

Nicht nur bei den Gewerkschaften und in der evangelischen Kirche brodelt es, selbst in der ÖVP sorgt die neue Karfreitagslösung für Unmut. Wer künftig am Karfreitag freihaben will, muss einen Urlaubstag dafpr opfern. Der Mödlinger ÖVP-Bürgermeister Hans Stefan Hintner weicht von der Parteilinie ab und gibt allen bei der Stadt beschäftigten Protestanten frei. Sind solche Einzelentscheidungen der richtige Weg in Zukunft? Wie umgehen mit der neuen Karfreitagsregelung – und wäre ein zusätzlicher Urlaubstag für Alle nicht sehr wohl drinnen gewesen?

Über diese Fragen wollen wir live ab 12:00 Uhr in unserem STANDARD-TV-Studio diskutieren. Unsere Gäste: Der Chef des Handelsverbandes, Rainer Will, und die evangelische Pfarrerin und Diakoniechefin Katharina Moser. Den Diskussionsverlauf bestimmen Sie mit: Stellen Sie hier live im Forum ihre Fragen vor und während der Debatte: Wir werden unsere Gäste mit den spannendsten Fragen und Einwendungen konfrontieren.

Die türkis-blaue Regierung hat die Einführung eines generellen FEiertages für alle mit dem Argument abgelehnt, dass dies Österreichs Wettbewerbsfähigkeit schaden würde. Das Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo sagt, ein neuer Feiertag würde 400 bis 600 Millionen kosten – aber keine Arbeitsplätze zerstören. Ist das Argument der Regierung also berechtigt? Und wie beurteilt nun die Evangelische Kirche die neue Karfreitagslösung, gibt es einen Konsens: Das wollen wir von Pfarrein Moser erfahren. Moderation: András Szigetvari. (red, 4.3.2019)