Sturm Graz vs. LASK, Austria vs. Hartberg, So., 14.30 Uhr

Für die Austria ist es die Chance, einen Verfolger abzuschütteln – für Hartberg, einen Großen zu ärgern. Nach zwei Rückschlägen zum Start ins neue Fußball-Jahr peilen die Wiener am Sonntag (14.30 Uhr) gegen den Aufsteiger zu Hause den ersten Erfolg im Frühjahr an. Nur ein Sieg hilft der Austria und ihrem Trainer Thomas Letsch, wieder Druck aus dem Rennen um die Meistergruppe zu nehmen.

Für Vizemeister Sturm Graz steht am Sonntag (14.30 Uhr) im Schlager der 20. Runde der Fußball-Bundesliga gegen den LASK viel auf dem Spiel. Bei einer Niederlage gegen die Linzer könnten die Grazer im Rennen um den Einzug in die Meistergruppe der Top 6 ernsthaft in Bedrängnis geraten.