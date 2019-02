Nächste Zeugen im Buwogprozess

Wien – Am 78. Tag im Grasser-Prozess war erstmals ein Politiker als Zeuge geladen. Ex-Finanzstaatssekretär Alfred Finz (ÖVP) konnte sich an viel erinnern. Er beschrieb am Dienstagvormittag, wie gut die damalige ÖVP-FPÖ-Regierung unter Bundeskanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP) harmoniert hätten und wie wichtig damals das Thema Privatisierung gewesen sei. Mit Karl-Heinz Grasser hätte er vorzüglich harmoniert, so der Zeuge. Am Mittwoch geht es um 9:30 weiter. Wir berichten live. (APA, red, 27.2.2019)