Livebericht: Donald Trump und Kim Jong-un bereiten sich auf erstes Treffen in Vietnam vor

Acht Monate nach dem Gipfel in Singapur, bei dem viele gute Absichten verkündet, aber keine konkreten Schritte vereinbart wurden, treffen einander heute US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi. Am Vormittag waren bilaterlae Treffen mit Vertretern Vietnams geplant, zudem wollten die Delegationen miteinander beraten. Am Abend Ortszeit (zu Mittag in Europa) wollten sich Trump und Kim zu einem ersten Gespräch beim Dinner treffen.

Die beiden Staatsmänner verstehen einander offenbar bestens: Während der US-Präsident Nordkoreas Staatschef 2017 noch als "kleinen Raketenmann" verspottete und dieser ihn im Gegenzug einen "geisteskranken, dementen US-Greis" nannte, erklärt Trump mittlerweile, er habe ein sehr gutes Verhältnis zu Kim.

Bei einer Ansprache im September vergangenen Jahres ging er noch weiter, als er die Beziehung beschrieb: "Wir haben uns verliebt". (red, 27.2.2019)