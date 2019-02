Und es geht schon so richtig los. Rapid braucht schon fast einen Sieg gegen den großen Favoriten aus Salzburg um die Chance aufs Meister-Playoff zu wahren. Das Team von Didi Kühbauer hält aktuell bei 20 Punkten. Das ist nicht so viel. Salzburg hingegen kann den Sekt quasi schon wieder einkühlen. Die Bullen führen die Liga souverän an.