Herren-Kombination in Bansko, Fr., 9.30 Uhr

Zweite Kombi und gleichzeitig auch schon wieder die letzte in der Saison. Folglich geht es am Freitag (9.30/13.00 Uhr, live ORF eins) in Bansko um eine kleine Kristallkugel. Marco Schwarz führt nach seinem Sieg in Wengen die Gesamtwertung 20 Punkte vor dem Franzosen Victor Muffat-Jeandet an, dem dreifachen WM-Medaillengewinner aus Kärnten winkt damit erstmals auch Weltcup-Kristall. Der 23-jährige Schwarz wäre der erste Kombi-Weltcupsieger des ÖSV seit Benjamin Raich 2010.

Mit dabei ist auch Marcel Hirscher, der sich alle drei Rennen (Super-G am Samstag, Riesentorlauf am Sonntag) in Bulgarien gibt, um sein Punktekonto hinsichtlich achtem Gesamtweltcuptriumph aufzufetten. Die Kombination ist – neben der Abfahrt – der einzige Bewerb, in dem der 29-jährige Salzburger im Weltcup noch nicht gewonnen hat. Er ist in dieser Disziplin zwar Weltmeister (2015) und Olympiasieger (2018), abgesehen von Großereignissen waren bisher aber fünf Podestplätze das Maximum. Hirscher steht am Freitag erstmals seit Platz zwei am 29. Dezember 2016 in Santa Caterina wieder am Start einer Kombination.

ÖSV-Aufgebot:

Marcel Hirscher, Marco Schwarz, Daniel Danklmaier, Romed Baumann, Vincent Kriechmayr, Matthias Mayer, Johannes Strolz, Christian Walder, Hannes Reichelt, Christopher Neumayer

