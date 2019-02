Wie viel Steuern sollen Reiche in Österreich zahlen?

Es klang ein wenig wie ein Tabubruch. SPÖ-Strategen raten der Partei dringend davon ab, mit der Forderung nach höheren Steuern Kampagne zu machen, und selbst Parteichefin Pamela Rendi-Wagner ging zuletzt auf Distanz zu den SPÖ-Forderungen nach Erbschaft- und Vermögenssteuer. Die Chefin der Sozialistischen Jugend, Julia Herr, dagegen fordert: Ein 70-prozentiger Spitzensteuersatz muss her in Österreich. Erbschaft- und Vermögenssteuern sowieso. Aber ist das wirtschaftlich machbar und politisch klug?

Darüber diskutiert Herr am Mittwochabend mit Franz Schellhorn, dem Leiter der wirtschaftsliberalen Agenda Austria. Die Belastung ist in Österreich ohnehin schon zu hoch, argumentiert Schellhorn, angesichts dessen über noch höhere Abgaben nachzudenken hält er für aberwitzig.

Dabei liegt Herr mit ihrer Forderung im Trend: Alexandria Ocasio-Cortez, der Shootingstar der US-Demokraten, fordert ebenfalls einen Steuersatz von 70 Prozent. In Frankreich hat die Abschaffung der hohen Vermögenssteuern die Proteste der Gelbwesten beflügelt. Viele Franzosen wollen nicht einsehen, dass sie mehr Abgaben für Benzin zahlen müssen, während Reiche geschont werden. Was ist also verträglich für eine Gesellschaft? Um 20.15 Uhr beginnt die Diskussion darüber im Livestream aus dem TV-Studio des STANDARD.

Es ist das erste Live-Format, bei dem Sie direkt mitbestimmen können, worüber gesprochen wird: Posten Sie Ihre Fragen hier im Forum, das wir bei der Debatte ständig im Auge haben. Die besten und spannendsten werden wir live stellen! (András Szigetvari, 20.2.2018)