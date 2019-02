Salzburg vs. Brügge, Do., 18.55 Uhr, Inter vs. Rapid, 21 Uhr

Nach dem 1:2 in Brügge steht Salzburg in der Europa League unter Druck. Die Bullen brauchen im Rückspiel am Donnerstag (18.55 Uhr, live Dazn) zumindest einen Treffer, um den Aufstieg ins Achtelfinale zu schaffen. "Wir werden aufs Gaspedal steigen", gelobte Coach Marco Rose. Er muss dabei aber auf Stürmer Fredrik Gulbrandsen und Innenverteidiger Andre Ramalho verzichten.

Der SK Rapid steht mit dem Rücken zur Wand, da Lautaro Martinez im Hinspiel im Allianz-Stadion einen umstrittenen Elfmeter (39.) verwertete. Die Hütteldorfer mussten daher mit einem 0:1-Rückstand im Gepäck die Reise zu Inter Mailand antreten. Auch wenn die Aufstiegschancen gering sind, wollen die Hütteldorfer am Donnerstagabend (21 Uhr, live Puls 4 und Dazn) im Giuseppe-Meazza-Stadion die "Restchance nutzen", wie Coach Dietmar Kühbauer vor dem Abflug betonte.

Weiterlesen:

Salzburg gegen Brügge vor eigenem Publikum gefordert

Rapid will gegen Inter nicht nur das San Siro sehen