Eurofighter-Ausschuss löchert Ex-Minister Darabos

Wien – Nach dem ersten U-Ausschuss rund um die Eurofighter bekannte Norbert Darabos (SPÖ), damals noch Verteidigungsminister, im STANDARD-Interview, dass ihm die zur Jahrtausendwende unter Schwarz-Blau georderten Abfangjäger noch immer schlaflose Nächte bereiten: "Mittlerweile wache ich auf und denke mir: ,Hab’ ich den vielleicht selber gekauft?’"

Hat er natürlich nicht. Aber er hat jene Vertragsänderungen bewirkt, in denen der FPÖ-Fraktionsleiter im aktuellen dritten Untersuchungsgremium, Reinhard Bösch "die Ursache allen Unglücks" sieht.

Auch schon im zweiten U-Ausschuss zu den umstrittenen Jets im Jahr 2017 wurde der Ex-Minister, damals Landesrat im Burgenland, von den anderen Fraktionen gegrillt, wegen seines umstrittenen Vergleichs mit dem Eurofighter-Hersteller, den er 2007 unter Verzicht auf die modernere Tranche 2 auf die Übernahme von 15 statt 18 Stück heruntergehandelt hat. Denn die Befragungen förderten zu Tage, dass Darabos die Finanzprokuratur als Anwältin der Republik nicht in die Gespräche eingebunden und selbst dazu keine Aufzeichnungen geführt hatte.

Heute, Donnerstag, wird Darabos, nun in Eisenstadt in der Kulturabteilung des Landes beschäftigt, auf Vorschlag der Koalitionsparteien ÖVP und FPÖ auch in den dritten U-Ausschuss zitiert, der sich derzeit fragwürdigen Gegengeschäften und dubiosen Zahlungsflüssen widmet.

Denn nach der Betrugsanzeige des Verteidigungsressorts unter Darabos-Nachnachfolger Hans Peter Doskozil (SPÖ) gegen Airbus, früher EDAS, vertritt die Republik die Ansicht, dass ihr bis zu zehn Prozent des Kaufpreises der fast zwei Milliarden schweren Eurofighter als Gegengeschäftskosten eingepreist worden sind. 114 Millionen Euro davon sollen etwa in die dunklen Kanäle des Briefkastennetzwerks Vector Aerospace geflossen sein.

Rapidmillionen wieder Thema

Der türkise Fraktionsführer Andreas Ottenschläger will Darabos daher dazu löchern, ob er davon etwas mitbekommen hat. Und ebenfalls wieder auf der Agenda der ÖVP: Die Millionen an den Fußballklub Rapid, in dessen Kuratorium Darabos einst saß, für "Sponsoring".

Im Vertrag hieß es dazu: "EADS wird offizielles Mitglied des Marketingklubs und erhält im Zuge der Zusammenarbeit die Möglichkeit, auf das gesamte Netzwerk von Rapid und den Rapid-Wirtschaftsbetrieben zurückzugreifen." Gezahlt werden sollte jährlich, am 1. Mai.

Kein rauchender Colt

Der Verfahrensanwalt im zweiten U-Ausschuss, Ronald Rohrer, hielt dazu aber bereits fest, dass er keinen Korruptionsverdacht gegen Darabos hege – auch wenn Eurofighter durch solche Zahlungen an Rapid, rund vier Millionen, ein "positives Umfeld" für sich bei SPÖ-Funktionären schaffen wollte: "Aus allen Beweisergebnissen hat sich kein tragfähiger Anhaltspunkt dafür ergeben, dass es zu unzulässiger Beeinflussung von Darabos und dessen Umgebung im Zusammenhang mit dem Vergleichsabschluss gekommen wäre", so Rohrer damals.

Daher winkt Michael Bernhard von den Neos für die aktuelle Befragung von Darabos jetzt schon ab: "Wir haben keinen rauchenden Colt." Bösch dagegen will nachhaken, unter welchen politischen Vorgaben Darabos gehandelt hat.

Angezeigt wurde Darabos 2017 übrigens von Peter Pilz, nun von der Liste Jetzt, wegen des Verdachts auf Untreue. Seitdem läuft gegen den Ex-Minister ein Verfahren – weil im letzten U-Ausschuss ein älterer Vergleichsentwurf aufgetaucht war, der – so der Vorwurf – der Republik bessere Konditionen geboten hätte. (Conrad Seidl, Nina Weißensteiner, 21.2.2019)

Der STANDARD tickert live ab circa 10 Uhr – ebenfalls geladen sind Erika Schild und Markus Schön als Zeugen.