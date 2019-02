Champions League: Atletico – Juventus, Schalke – ManCity, Mi., 21 Uhr

Die Chance auf eine Sensation ist verschwindend gering, Schalke tritt trotzdem zum Achtelfinal-Hinspiel der Champions League an. Manchester City ist heute Gast, der Österreicher Guido Burgstaller war zwei Monate lang verletzt, beim 0:0 gegen Freiburg gab er ein sechsminütiges Comeback, von Beginn an dürfte er also nicht dabei sein. "Da kommt die momentan beste Mannschaft in Europa", warnte der Stürmer. "Aber wir werden nicht vorher schon die weiße Fahne hissen."

Die sportliche Situation ist desaströs: Nach vier Liga-Spielen in Folge ohne Sieg ist Schalke auf Rang 14 abgestürzt und steht so schlecht da wie zuletzt vor 20 Jahren. City plant derweil den großen Coup: "Wenn du in der internationalen Elite des Fußballs sein willst, musst du diese Trophäe gewinnen", sagt Ilkay Gündogan, und Trainer Pep Guardiola bestätigt es.

Ronaldo mit Juve zurück in Madrid

Cristiano Ronaldo hat den Pokal mit Real Madrid dreimal in Serie geholt, nun kehrt er mit JuventusTurin zurück, Gegner ist Atletico. Für diesen Klub ist der 34-Jährige, der im Real-Teil der Stadt wie eine Gottheit verehrt wird, ein Dämon. Die Fans fürchten ihn, sie zürnen ihm mit großer Leidenschaft. "Euer Schreckgespenst ist zurück", schrieb Marca.

Ronaldo hat in 31 Matches gegen Atletico 22-mal genetzt. Das Finale steigt übrigens am 1. Juni im Atletico-Tempel Wanda Metropolitano. Trainer Diego Simeone: "Inspiration für uns, nicht für Ronaldo." (red)