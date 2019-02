Buwog-Prozess: Weitere Zeugen werden befragt

Wien – Nachdem gestern das Beweisverfahren im Buwog-Prozess eröffnet wurde, wird heute die Befragung der Zeugen fortgesetzt. Am gestrigen Dienstag kam kaum Neues zutage, teilweise waren die Aussagen der beiden ehemaligen Mitarbeiter im Grasser-Kabinett entlastend. Interventionen von Grasser habe man jedenfalls nicht erlebt – und im persönlichen Umgang sei er ein angenehmer Chef gewesen.

Der Verkauf der Bundeswohnungen (Buwog u.a.) sei seiner Wahrnehmung nach "supersauber" gewesen – aber: "Das Haar in der Suppe ist eine Provision, die für was auch immer gezahlt worden ist", so ein ehemaliger Kabinettsmitarbeiter zu Richterin Marion Hohenecker.

Die Einsetzung einer Expertenkommission zur Vergabe habe Grasser selber vorgeschlagen. Mit dieser Expertenkommission sollte nach außen dokumentiert werden, wie transparent der Vergabeprozess sei, sagte der Zeuge. Letztverantwortlich für die Zuschlag beim Buwog-Verkauf sei aber Grasser gewesen.

