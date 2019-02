Ski Alpin Live, City-Event in Stockholm jetzt

Für die Techniker unter den alpinen Skirennläufern ist nach Aare gleich vor Stockholm. In der schwedischen Hauptstadt findet nämlich am Dienstag der zweite City Event der laufenden Weltcup-Saison statt.

Das Gros der Teilnehmer reiste gleich von Aare nach Stockholm, wo am Montag erst einmal ein Tag Pause angesagt war. Hirscher hingegen war am Sonntagabend mit dem Flieger nach Hause unterwegs, um erst am Dienstag wieder gen Norden zu fliegen. Große Vorfreude herrschte bei ihm ob des Bewerbs nicht. "Ich will nicht, aber ich muss. Keiner will", meinte der Slalom-Weltmeister. Die einzige Ausnahme? "Der Ramon Zenhäusern (lacht; Anm.)." Der Schweizer Slalom-Turm gilt als Parallel-Spezialist, beim WM-Teambewerb gewann er jedes seiner Duelle auf dem Weg zu Gold.



Den ersten City Event in diesem Winter in Oslo hatten am Neujahrstag die Slowakin Petra Vlhova und Marco Schwarz gewonnen. Das österreichische Damen-Trio reiste am Sonntag nach Stockholm. "City Events sind immer etwas Cooles vom Flair. Es macht megaviel Spaß, da zu fahren. Ich freue mich, dass es gleich weitergeht", war Katharina Liensberger positiver gestimmt.

Elitäres Teilnehmerfeld

Teilnahmeberechtigt sind am Dienstag (17.30 Uhr/live ORF eins) die zwölf besten Athleten und Athletinnen der Slalom-Startliste und die vier besten der Gesamtwertung. Da einige (die Speedfahrer) verzichten, wird die Warteliste der am nächstbesten Platzierten herangezogen, um die freien Plätze aufzufüllen. Angeführt werden die Setzlisten von Weltcup-Gesamtleader Hirscher und Mikaela Shiffrin, seinem Pendant bei den Damen. Die US-Amerikanerin reist wie Hirscher mit dem Slalom-Weltmeistertitel nach Stockholm. (19.2.2019)