Buwog-Prozess: Früherer Kabinettsmitarbeiter von Grasser wird befragt

Wien – Fast drei Wochen war Pause, am Dienstag geht die Buwog-Verhandlung weiter. Und: Jetzt wird das Beweisverfahren eröffnet. Richterin Marion Hohenecker wird also zunächst Zeugen vernehmen; wie oft berichtet, hat ja allein die Staatsanwaltschaft mehr als 160 Zeugen beantragt. Was allerdings nicht heißt, dass sie alle auch gehört werden. Wie schon bisher bleibt die Richterin bei ihrer chronologischen Abarbeitung des Themas, den Zeugenreigen eröffnen daher Leute, die bei der Entscheidungsfindung zur Privatisierung der Bundeswohnungsgesellschaften in irgendeiner Form dabei waren.



So kommt am Dienstag eine frühere stellvertretende Kabinettschefin des damaligen Finanzministers und heutigen Erstangeklagten Karl-Heinz Grasser zu Wort. Oder eine heutige Managerin im Bundesrechenzentrum, die einst ebenfalls stellvertretende Kabinettschefin im Finanzministerium war. Für Mittwochnachmittag ist der frühere Kabinettschef und Freund Grassers geladen, Matthias W. Und am Donnerstag wird die Richterin Hans-Georg K. befragen, den Grasser 2008 zum Generalsekretär des Ministeriums gemacht hatte.

Wie gewohnt berichten Renate Graber und Nora Laufer live aus dem Wiener Straflandesgericht. (gra, 19.2.2019)