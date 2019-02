U-Ausschuss befragt Kickls Kabinettschef Teufel zu BVT-Affäre

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ), Generalsekretär Peter Goldgruber, dessen Mitarbeiter Udo Lett, Generaldirektorin für Öffentliche Sicherheit Michaela Kardeis, BVT-Direktor Gridling, und so weiter und so fort – fast alle prominenten Namen im Innenministerium wurden im Zuge der BVT-Affäre befragt, einvernommen oder interviewt. Ein Name fiel bislang überhaupt nicht: Der von Reinhard Teufel (FPÖ). Dabei sitzt der niederösterreichische Landtagsabgeordnete als Kabinettschef im Schaltzentrum der Macht. Nun muss auch er im parlamentarischen Untersuchungsausschuss aussagen. Ab zehn Uhr steht er vor den Abgeordneten Rede und Antwort.

Am Nachmittag folgen dann zwei BVT-Beamte, die Licht ins Dunkel der Postenbesetzungen bringen sollen. Aus den vergangenen Zeugenbefragungen ergibt sich bislang ein klares Bild politischer Interventionen, einer der zwei Beamten soll ebenfalls über politischen Einfluss ins BVT gelangt sein. (red, 18.2.2019)