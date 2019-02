EU-Wahl: Gastronomin Sarah Wiener kandidiert für die Grünen

Wien – Die Gastronomin und TV-Köchin Sarah Wiener wird als Listen-Zweite der Grünen bei der die EU-Wahl antreten. Am Sonntag präsentierte Listen-Erster, Grünen-Chef Werner Kogler, Sarah Wiener bei einer Pressekonferenz in Wien. Ihre und weitere Kandidaturen müssen noch vom Bundeskongress am 16. März abgesegnet werden.

Bei der Pressekonferenz verbeugte sich Sarah Wiener "vor den grünen Werten und der ganzen österreichischen grünen Bewegung". Sie sei "glücklich und froh" über die Möglichkeit, sich politisch für ihre Überzeugungen einsetzen zu können.

Ihr Antreten sie keine "Sarah-Wiener-Persönlichkeitsnummer". Es sei ihr klar, dass das "kein Honigschlecken" sein werde. (red, 17.2.2019)