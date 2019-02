Ski-WM live: Slalom der Herren, So., 11 und 14.30 Uhr

Die chaotische Ski-WM von Aare endet am Sonntag (11.00/14.30 Uhr) mit dem Herren-Slalom. Die großen Favoriten sind Marcel Hirscher, der zweimalige französische Saisonsieger Clément Noël und der Norweger Henrik Kristoffersen. Auch der Schweizer Daniel Yule und Kombi-Weltmeister Alexis Pinturault rechnen sich Chancen aus.

Das ÖSV-Team schickt mehrere Medaillenkandidaten ins Rennen, außer Hirscher standen auch Manuel Feller, Marco Schwarz und Michael Matt in der laufenden Saison schon am Podest. Matt würde sich eine Zitterpartie wie vor einem Jahr bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang würde sich der Tiroler zwölf Jahre, nachdem sein Bruder Mario am Åreskutan Gold geholt hatte, gerne sparen.

In Südkorea konnte er nach seiner Laufbestzeit die Entscheidung nur mit dem Rücken zur Piste verfolgen. Schon im ersten Durchgang war Marcel Hirscher ausgeschieden, im Finale stand der Norweger Henrik Kristoffersen als Halbzeitführender vor dem größten Erfolg seiner Karriere, brachte den Lauf aber nicht ins Ziel. Matt, der Halbzeit-Zwölfte, hüpfte aufs Podest. "Ich hoffe, dass ich das nicht noch einmal so erleben muss. Das war grausig." (red, APA)

