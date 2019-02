Ski-WM live: Slalom der Damen, Sa., 11 und 14.30 Uhr

Wenn am Samstag (11.00/14.30 Uhr, live ORF eins) zum Abschluss des Damen-Programms bei den Ski-Weltmeisterschaften der Slalom am Programm steht, erhält Mikaela Shiffrin die Chance zur Revanche. Die Super-G-Weltmeisterin duelliert sich voraussichtlich mit Riesentorlauf-Champion Petra Vlhova um Gold. Österreichs letzte große Hoffnungen in Aare heißen Katharina Liensberger und Bernadette Schild.

Damen um letzte Chance

Komplettiert wird jenes Quartett, das die WM ohne Damen-Edelmetall verhindern soll, von Katharina Truppe und Katharina Huber. ÖSV-Rennsportchef Jürgen Kriechbaum vertraut auf das Potenzial seiner Schützlinge, er denke, "dass Schild, Truppe und Liensberger, wenn sie einen guten Tag haben, schon um Medaillen mitkämpfen können".

Liensberger und Truppe waren in Aare schon zweimal im Einsatz. Im Team Event gab es für beide Silber, der Riesentorlauf endete mit Rang 14 für Liensberger. Truppe belegte den 24. Platz, Schild war am Donnerstag schon im ersten Durchgang ausgeschieden. Huber holte ihr WM-Ticket erst bei der letzten Gelegenheit ab, bei den Europacup-Slaloms in Obdach setzte sie sich in der internen Ausscheidung mit einem Sieg und einem dritten Platz gegen Chiara Mair durch.

