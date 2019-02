Forum+ zum Brexit: Überlebt May das Chaos?

"Deal" oder "No Deal"? "Hard Brexit" oder "Soft Brexit"? Zunehmend steigt der Druck auf die britische Premierministerin Theresa May, in der Brexit-Frage eine Lösung noch vor dem angepeilten Austrittsdatum am 29. März zu finden. Die konservative Politikerin scheiterte bereits einmal daran, im eigenen Parlament einen mit der Europäischen Union ausverhandelten Fahrplan absegnen zu lassen. Dabei ist die britische Politik nicht bloß entlang der Bruchlinie "Brexit Ja oder Nein" gespalten, sondern auch innerhalb des "Leave"-Lagers.

Wie es mit der Causa angesichts des Zeitdrucks weitergeht, was Expats auf beiden Seiten des Ärmelkanals erwartet und wie sich die wirtschaftliche Situation entwickeln wird, steht derzeit noch in den Sternen. Währenddessen sich auf der Irischen Insel, wo eine Landgrenze zwischen EU und Großbritannien entstehen wird, bereits ein neuer – befriedet geglaubter – Konflikt anbahnt.

