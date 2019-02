May will Parlament Votum über Verschiebung anbieten

Neuer Tag, neue Wendung im Brexit-Drama – dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Am heutigen Dienstag wird Premierministerin Theresa May dem britischen Unterhaus wohl abermals erklären, dass sie nur noch ein kleines bisschen mehr Zeit und Geduld braucht für Verhandlungen mit der Europäischen Union und einen glimpflichen EU-Austritt am 29. März.

Doch es braut sich etwas zusammen: Die Regierungschefin muss mit Meuterei rechnen. Am Mittwoch stimmt das Parlament über die nächsten Brexit-Schritte ab. Dutzende Abgeordnete aus der Regierungsfraktion und mehrere Minister drohen damit, May die Kontrolle über das Verfahren aus der Hand zu nehmen. Zudem stellte sich die oppositionelle Labour-Partei am Montagabend überraschend hinter die Forderung nach einem zweiten Brexit-Referendum.

Damit konfrontiert will May Medienberichten zufolge einen EU-Ausstieg am 29. März ohne Abkommen offiziell ausschließen und die Weg für einen Brexit-Aufschub frei machen. Damit wolle sie das Heft des Handelns gegen Widerstände im Parlament und in der eigenen Regierung in der Hand behalten, berichteten die Zeitungen "The Sun" und "Daily Mail" am Dienstag.

May wolle die Pläne zunächst dem Kabinett vorlegen und dann den Abgeordneten in einer Erklärung im Parlament am Mittag erläutern. Hintergrund des Vorgehens von May ist der "Daily Mail" zufolge, dass bis zu 15 Kabinettsmitglieder mit Rücktritt gedroht hätten. Drei bekannten sich öffentlich dazu, im Notfall parteiübergreifend im Parlament gegen May zu stimmen, um einen No-Deal-Brexit abzuwenden: Industrie-Staatssekretär Richard Harrington, Margot James (Digitales) und Claire Perry (Energie).

Die EU wolle einen chaotischen Brexit ohne Abkommen "auf jeden Fall" verhindern, sagt ein EU-Diplomat. "Aber wir müssen wissen, weshalb verlängert werden soll. Nur zu verlängern um des Verlängerns willen, hat keinen Sinn." Neben Neuwahlen wird in Brüssel als möglicher Grund für eine Verschiebung ein zweites Brexit-Referendum genannt, das nun die Labour-Partei offiziell fordert. Für dessen Organisation würden mehrere Monate Vorlaufzeit benötigt. (red, 14.2.2019)