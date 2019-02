Hardcore-Brexiteers drohen May mit weiterer Schlappe

(Fast) täglich grüßt das Murmeltier: Wieder einmal wird im Unterhaus an der Themse heute über das weitere Vorgehen Großbritanniens im zunehmend chaotischen Brexit-Prozess beraten. Dabei stehen zwei Arten von Debatten auf dem Tapet: ein sogenanntes "meaningful vote", bei dem eine Einigung mit der EU erzielt werden soll; und eine Debatte über die nächsten Schritte, also eine Art "Plan B".

Erstere Spielart ließ Premierministerin Theresa May bekanntlich am 15. Jänner in ein Debakel schlittern, zweitere bescherte ihr zwei Wochen später ein Patt, weil sie die Zusatzabstimmung über eine neue Backstop-Regelung gewann, jene über den Ausschluss eines No-Deal-Brexits aber verlor. Es ist alles sehr kompliziert.

Hat May noch die Karten in der Hand?

Während es am 27. Februar, dem Tag der nächsten Next-Steps-Abstimmung, schon um die Wurst gehen könnte und vor allem die Labour-Opposition in Sachen zweites Referendum endlich Farbe bekennen müsste, ist die Abstimmung heute realpolitisch nicht allzu entscheidend. Konkret geht es darum, May weiterhin die Autorität über die Verhandlungen mit Brüssel zu verleihen. Symbolisch steckt hinter dem heutigen Votum also gehörig Sprengkraft.

Springen die Hardcore-Brexiteers der European Research Group aus ihrer eigenen Partei heute ab, weil sie May verdächtigen, einen No-Deal-Brexit mittels Parlamentsabstimmung quasi über die Hintertür ausschließen zu wollen, verliert May wohl jede politische Handlungsfähigkeit.

Was also heute auf der Speisekarte steht

Um 12.30 Uhr MEZ beginnt die Brexit-Debatte im Unterhaus. John Bercow, ordnungswütiger Parlamentssprecher, wird verkünden, welche Abänderungsanträge heute drankommen. Ab 18 Uhr MEZ wird abgestimmt.

DER STANDARD hält Sie über die nächste Episode im Brexit-Drama auf dem Laufenden. (flon, 14.2.2019)