Im zwölften Spiel ist der Siegeszug von Manchester United unter Trainer Ole Gunnar Solskjaer zu Ende gegangen. ManU musste sich am Dienstag im Achtelfinal-Hinspiel der Fußball-Champions-League zu Hause Paris Saint-Germain mit 0:2 (0:0) geschlagen geben und steht im Rückspiel am 6. März vor dem Aus. AS Roma besiegte dank eines Doppelpacks von Jungstar Nicolo Zaniolo den FC Porto mit 2:1 (0:0).