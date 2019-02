Ski-WM live: Kombination der Männer, Mo. ab 11 Uhr

Marco Schwarz hat sich mit seinem Sieg in Wengen in eine Topfavoritenrolle für die WM-Kombination am Montag (Abfahrt 11 Uhr, Slalom 14.30 Uhr) in Aare gefahren. Freilich kommen mit den Franzosen Alexis Pinturault und Victor Muffat-Jeandet die großen Herausforderer aus Frankreich. Dahinter wird ein Kreis an Athleten aus u.a. der Schweiz und Südtirol versuchen, das Trio zu ärgern, so auch die weiteren Österreicher.

ÖSV-Rennsportleiter Andreas Puelacher weiß um die Chance auf eine weitere Medaille für Österreichs Team, mit "Blacky" würde man ja den letzten Sieger stellen. Aber auch den in Wengen fünftplatzierten Romed Baumann müsse man im Auge behalten, ebenso wie Daniel Danklmaier, der als Europacupsieger in dieser Disziplin heuer im Weltcup fährt. "Er könnte die große Überraschung werden, ihm muss aber eine gute Abfahrt gelingen. Genauso Vinc."