Ski-WM live: Die Kombination der Damen, Freitag, 11 Uhr

Seit 1991 haben österreichische Ski-Rennläuferinnen bei allen Weltmeisterschaften eine Medaille in der Kombination geholt. Am Freitag (11.00/16.15 Uhr, live ORF eins) sollen es in Aare Christina Ager, Franziska Gritsch, Ricarda Haaser und Ramona Siebenhofer richten. "Die Medaillenchancen sind nicht besonders hoch", sagte Damen-Rennsportleiter Jürgen Kriechbaum. "Die eine oder andere Läuferin" aus dem ÖSV-Quartett sei aber für eine Überraschung gut.

Super-G-Weltmeisterin Mikaela Shiffrin (USA) verzichtet freiwillig auf ihre Gold-Möglichkeit, um sich auf Slalom und Riesentorlauf zu konzentrieren. Pyeongchang-Olympiasiegerin Michelle Gisin dagegen ist wegen einer schweren Knieverletzung nicht dabei.

Bleibt vor allem Gisins Schweizer Teamkollegin Wendy Holdener, die auch amtierende Weltmeisterin ist. Kriechbaum: "Holdener schlüpft sicherlich in eine Favoritenrolle hinein." Auch die Slowakin Petra Vlhova haben viele wegen ihrer Stärke im Slalom auf dem Zettel. Die Norwegerin Ragnhild Mowinckel und die Italienerin Federica Brignone sind andere Namen, die oft genannt werden.

Auch Siebenhofer peilt die vorderen Plätze an: "Ich stehe ja nicht oben und sage, ich fahre jetzt, weil es lustig ist heute".

