Ski-WM live: Herren Super-G, Mi., 12.30 Uhr

Der Kärntner Matthias Mayer als Olympiasieger sowie der in der Disziplinwertung vor ihm führende Oberösterreicher Vincent Kriechmayr werden in der Topfavoritenliste für den WM-Super-G am Mittwoch in Aare (12.30 Uhr/live ORF eins) ganz oben genannt. Freilich gesellen sich dazu die Dauerbrenner wie der Norweger Aksel Lund Svindal und der Südtiroler Dominik Paris, aber auch Kitz-Sieger Josef Ferstl.

Alle haben eines gemeinsam, nämlich kein vorheriges Abfahrtstraining auf der WM-Piste am Aareskutan. Das wurde abgesagt, weil einige Athleten wegen massiver von den Schneefällen verursachten Verzögerungen bei der Anreise erst im Laufe des Montags im WM-Ort eingetroffen waren. Überhaupt nicht mit dabei ist mit dem Kanadier Erik Guay der Titelverteidiger, er beendete seine Karriere im November.

