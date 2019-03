Mitdiskutieren bei "Kitchen Impossible": Tanja Grandits versus Tim Mälzer

Der Kochwettstreit "Kitchen Impossible" geht in die nächste Runde und damit in die vierte Staffel. Tim Mälzer und seine Kontrahenten kochen sich sonntags um 20.15 Uhr auf Vox wieder durch die Welt und wollen die eigene Koch-Ehre verteidigen. Neben dem verbalen Schlagabtausch geht es natürlich um die Kulinarik.

Schmecken, nachkochen, überzeugen

Am jeweiligen Kochort bekommen die Köchinnen und Köche die "Kitchen Impossible"-Box, in der ein ortsansässiger Koch oder eine ortsansässige Köchin ihnen eine lokale Spezialität serviert. Ohne Zutatenliste, Rezept oder die Werkzeuge ihrer eigenen Küche müssen die beiden das unbekannte Gericht erkennen, seine Zutaten herausschmecken und die fremde Spezialität schließlich nachkochen. Am Ende gilt es, die einheimische Jury sowohl geschmacklich als auch optisch von der Eigenkreation ihres Lieblingsgerichts zu überzeugen.

Wer erkennt die Zutaten besser, wer kann sie besser nachkochen, wer überzeugt die Jury?

Die Duelle der kommenden Wochen sind:

3.2.: Tim Mälzer vs. Ali Güngörmüş

Mälzer: Athen (Griechenland), München (Deutschland)

Güngörmüş: Eggersdorf bei Graz (Österreich), Stockholm (Schweden)

10.2.: Tim Mälzer vs. Max Stiegl

Mälzer: Gradiška (Bosnien & Herzegowina), Murska Sobota (Slowenien)

Stiegl: Berlin (Deutschland), New York-Bronx (USA)

17.2.: Tim Mälzer vs. Lukas Mraz

Mälzer: Zwolle (Niederlande), Kopenhagen (Dänemark)

Mraz: Piane di Montegiorgio (Italien), Medellín (Kolumbien)

24.2.: Tim Mälzer vs. Klaus Erfort

Mälzer: Wingen-sur-Moder (Frankreich), Lima (Peru)

Erfort: Gradiška (Bosnien & Herzegowina), Rom (Italien)

3.3.: Tim Mälzer vs. Tanja Grandits

Mälzer: Port de Sóller auf Mallorca (Spanien), Graz (Österreich)

Grandits: Flensburg (Deutschland), Braga (Portugal)

10.3.: Tim Mälzer vs. Max Strohe

Mälzer: Ampelouzos auf Kreta (Griechenland), Scheidegg (Deutschland)

Strohe: Baku (Aserbaidschan), Cornwall (England)

17.3: Tim Mälzer vs. Tim Raue

Mälzer: Meßkirch (Deutschland), Amsterdam (Niederlande)

Raue: Berlin (Deutschland), Isili auf Sardinien (Italien)



