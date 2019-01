Livediskussion: Brauchen wir eine Impfpflicht?

Die Impfdiskussion ist in Österreich wieder in vollem Gange. Der Masernausbruch, rund ein Dutzend Fälle wurden in der Kinderambulanz der Universitätsklinik in Graz registriert, bewegt das ganze Land. Die Neos fordern, dass Familienbeihilfe nur noch bei vollständigem Impfpass gewährt wird, die Patientenanwaltschaft will als ersten Schritt die Impfpflicht für Gesundheitsberufe.

Quasireligiöse Frage

Aber reicht das aus, oder braucht es eine generelle Impfpflicht in Österreich? Welche alternativen Methoden gibt es, um skeptische Eltern zu überzeugen – zumal impfen oder nicht impfen längst zu einer quasireligiösen Frage geworden ist.

Darüber diskutieren wir im Livestream in einer hochkarätigen Runde. Zu Gast ist Peter Voitl vom Ersten Kindergesundheitszentrum in Wien. In letzter Konsequenz würde er zumindest bei Schulkindern über eine Impfpflicht nachdenken wollen. Mit ihm diskutiert die Virologin Heidemarie Holzmann, die das Zentrum zu Masern, Röteln und Mumps an der Med-Uni Wien leitet. Was sind die internationalen Erfahrungen zu dem Thema – und was treibt Eltern an, ihren Kindern den Schutz zu verweigern?

Stellen Sie Ihre Fragen an die beiden Experten während der Diskussion hier im Forum und schon davor – wir werden sie einbringen. (szi, 31.1.2019)