Prozess um Meischberger-Villa geht weiter

"Meischberger, die Dritte", beschreibt der frühere Lobbyist Walter Meischberger die Anklage, über die im Großen Schwurgerichtssaal gerade verhandelt wird. Nummer eins ist die Buwog, Nummer zwei die Telekom/Parteienfinanzierung – und bei Nummer drei geht es um den Vorwurf des Prozessbetrugs rund um den Verkauf von Meischbergers Villa in Wien-Döbling. Am Mittwoch fand der erste Verhandlungstag zu diesem Thema statt, bei dem Meischberger allein auf der Anklagebank sitzt. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Wortreich schilderte der Angeklagte (seine Konten waren in Liechtenstein eingefroren), wie er seine Steuerschulden bezahlt hat, nachdem er von Freunden ein Darlehen bekommen hatte, seine Villa habe er nur als Sicherheit für die Kreditgeber in eine Gesellschaft eingebracht. Der Villendeal war in den Augen Meischbergers kein Verkauf, sondern eine Sicherheitsübereignung; danach hätte er ja das Darlehen zurückzahlen wollen. Doch der "Masterplan" (Richterin Marion Hohenecker) ging nicht auf, letztlich war die Villa weg – und Meischberger klagte seine Expartner beim Zivilgericht. Das brachte ihm die Betrugsanklage ein.

"Opfer-Täter-Umkehr"

Er belastet nun seine Geschäftspartner. Nach der Verhandlung erklärte Meischbergers Anwalt, Jörg Zarbl, gegenüber dem ORF noch einmal, dass Meischberger betrogen worden sei. Er sei das Opfer, die Staatsanwaltschaft habe mit der Anklage für eine "Opfer-Täter-Umkehr" gesorgt. Sein Mandant habe sich vor dem Zivilgericht wehren müssen, dass ihm das eine Betrugsanklage eingebracht habe, sei "Teil des politischen Prozesses".

Mehr dazu gibt es am Donnerstag, da geht die Verhandlung weiter. (gra)