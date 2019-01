Parlamentsvotum live: Britisches Parlament entscheidet über künftigen Brexit-Kurs

London – Theresa May startet einen neuen Versuch: Nachdem ihr Brexit-Deal vor zwei Wochen bereits vom britischen Parlament abgelehnt worden ist, stehen am Dienstag neue Abstimmungen an. Ihr Büro kündigte auch an, den Vertrag mit der EU wieder aufschnüren zu wollen.

Abgestimmt wird über sieben Änderungsanträge, mit denen die Abgeordneten Einfluss auf den Prozess nehmen wollen. Die Regierung fordert, dass das Parlament klar erkennen lässt, mit welchen Änderungen das Mitte Jänner abgelehnte Paket aus EU-Austrittsvertrag und politischer Zukunftserklärung doch noch Erfolgschancen haben könnte.

Die meisten Anträge sollen einen chaotischen Bruch mit der EU verhindern. Der Antrag von Labour-Chef Jeremy Corbyn stellte zwei Optionen zur Verhinderung eines Chaos-Brexits zur Wahl – wurde aber abgelehnt. Mehr als 120 der 650 Abgeordneten haben sich etwa dem Antrag der Konservativen Caroline Spelman im Vorfeld der Abstimmung angeschlossen, der einen No-Deal-Brexit ablehnt.

Verschiebung verlangt

Andere fordern einen Aufschub der Brexit-Frist: Ein Antrag der Labour-Abgeordneten Yvette Cooper, die über Parteigrenzen hinweg breite Zustimmung genießt, sieht eine Änderung des – normalerweise von der Regierung festgelegten – Sitzungskalenders des Parlaments vor. Sollte ihr Antrag angenommen werden, würden die Abgeordneten am 5. Februar über ein Gesetz debattieren, das einen Aufschub ermöglicht, sollte bis 26. Februar kein Brexit-Abkommen zustande kommen. Sollte das Gesetz Unter- und Oberhaus passieren, müsste sich die Regierung daran halten.

Die Sympathie der Regierung liegt bei dem Antrag zweier Tory-Hinterbänkler, Andrew Murrison und Graham Brady. Demnach würde das Londoner Unterhaus Zustimmung zum ausgehandelten Austrittsvertrag unter der Voraussetzung signalisieren, dass die sogenannte Auffanglösung für Nordirland, also der Backstop, verändert wird.

Abstimmungsbeginn um 20 Uhr

Andere Anträge fordern Debatten und Abstimmungen über weitere Brexit-Optionen. Die Debatte im Unterhaus hat um 15 Uhr begonnen, die Abstimmung startet gegen 20 Uhr MEZ. DER STANDARD berichtet live. (red, 29.1.2019)

Zum Thema