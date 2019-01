Nachtslalom in Schladming, Di. 17.45 Uhr

Kaum sind in Kitzbühel die Zelte abgebrochen, wird in Schladming quasi schon der Hang gesteckt. Nur zwei Tage nach dem Spektakel in Kitzbühel geht traditionell das Nightrace in der Obersteiermark über die Bühne.

Vorjahressieger Marcel Hirscher und Dauerrivale Henrik Kristoffersen zählen wieder zu den Favoriten. Ein besonderes Auge muss man aber auf den jungen Franzos Clement Noel werfen: Der Jungstar holte mit seinen Siegen in Wengen und Kitzbühel das Klassiker-Double und fährt mit ordentlich Selbstvertrauen in die Steiermark.

