Super-G in Kitzbühel, So. ab 13.30 Uhr

Für das Kernteam der österreichischen Abfahrer hat es am Freitag in Kitzbühel eine Niederlage gesetzt. Das auf Spitzenplätze abonnierte Quartett Vincent Kriechmayr, Max Franz, Hannes Reichelt und Matthias Mayer blieb unter den Erwartungen und wurde dezimiert. Am Sonntag (13.30 Uhr, ORF1 soll es im Super-G eine Reaktion geben. "Wir haben Athleten, die sich das zutrauen da runter", sagte ÖSV-Speedchef Josef Brunner.

Hannes Reichelt fuhr in der Streif-Abfahrt auf den achten Platz, Matthias Mayer musste sich mit Rang neun begnügen. Vincent Kriechmayr vermied zwar mehrmals einen Sturz, nicht aber seinen Ausfall. Im Fall von Max Franz versetzte ihm die schlagige Piste einen Bruch des Fersenbeins. Der Kärntner muss mehrere Wochen pausieren und verpasst auch die Ski-WM in Aare im kommenden Monat.

Etwas Wut im Bauch

Mayer hat im Super-G in dieser Saison bisher die besseren Resultate eingefahren, zuletzt war er in Bormio bei ähnlichen Verhältnissen Zweiter. Der achte Platz sei zwar "kein schlechtes Ergebnis, aber es ist so wie von Anfang an in der Abfahrt", sagte der Doppel-Olympiasieger. "Im Super-G heißt es, Gas geben." Kriechmayr schmerzte sein Abfahrts-Out extrem. "Natürlich möchte ich da jetzt zeigen, was ich drauf habe", blickte er auch mit etwas Wut im Bauch voraus.