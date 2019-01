Die Abfahrt in Kitzbühel: Freitag, 11.30 Uhr

Im Kreis der Favoriten für die auf Freitag (11.30 Uhr, live ORF 1) vorgezogene Hahnenkammabfahrt tummeln sich auch einige ÖSV-Stars. So jagen Matthias Mayer und Hannes Reichelt nach ihren Trainingsbestzeiten die jeweils zweite Goldene Gams im Ski-Mekka, Wengen-Sieger Vincent Kriechmayr und Max Franz wollen ihre erste. "Die Möglichkeit besteht, dass einer gewinnt, wir werden alles daran setzen", sagte Mayer.

Mayer hat in Kitzbühel bereits den "Streifalm-Code" geknackt, gewann er doch 2017 den Super-G. Zweimal war er zudem Zweiter, einmal Dritter. "Ich war jetzt viermal am Podest im Super-G, habe aber keine einzige Gams zu Hause stehen, die sind alle so ein bisserl verteilt. Vielleicht würde ich die Abfahrts-Gams daheim lassen", meinte der Kärntner, der am Dienstag die erste Trainingsbestzeit hingelegt hatte, mit einem Schmunzeln an.

Erinnerungen

Trotz eines Bandscheibenvorfalls gewann Reichelt 2014 als bisher letzter Österreicher die Abfahrt. Auf der Streif die perfekte Mischung zwischen absolutem Risiko und Kalkül zu finden, sei enorm schwierig, erklärte der 38-jährige Routinier, der mit der Bestzeit im Abschlusstraining sein Faible für die Strecke unterstrich. Kitzbühel-Sieger seien "oft ziemlich wilde Hunde. Ich habe es ein paar Mal bewiesen, immer ist es mir nicht geglückt", sagte Reichelt. "Man muss kämpfen, aber nicht hirnlos drauflosfahren. Das bestraft dann auch die Strecke."





Weiterlesen:

Kitz-Abfahrt bereits am Freitag, Slalom am Samstag

Reichelt mit Bestzeit im Kitz-Training

Der steinige Weg von Breitfuss Kammerlander von Bolivien auf die Streif

Hans Grugger: Von der Mausefalle ins Lehrerzimmer